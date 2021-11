Эванс поиздевался над соперником и принес Великобритании первое очко в матче с Германией

Фото: Getty Images

Великобритания вышла вперед в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против Германии. Очко команде принес Даниэль Эванс, который разгромил Петра Гойовчика – 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 57 минут. За это время Эванс выполнил 4 подачи навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов. Его соперник сделал 5 эйсов, 7 раз ошибся при вводе мяча в игру и не выиграл ни одного гейма на приеме.

