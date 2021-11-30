Эванс поиздевался над соперником и принес Великобритании первое очко в матче с Германией

Даниэль отдал Петру Гойовчику всего три гейма

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Великобритания вышла вперед в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против Германии. Очко команде принес Даниэль Эванс, который разгромил Петра Гойовчика – 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 57 минут. За это время Эванс выполнил 4 подачи навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов. Его соперник сделал 5 эйсов, 7 раз ошибся при вводе мяча в игру и не выиграл ни одного гейма на приеме.

10/10 kind of day



Dan Evans lays the foundations for Team GB with his 10th Davis Cup victory#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/SKNnMNTrHv — Davis Cup (@DavisCup) November 30, 2021

Таким образом, счет в матче Великобритания – Германия стал 1:0. Следующими на корт выйдут первые номера команд Янн-Леннард Штруфф (Германия) и Кэмерон Норри (Великобритания).

Напомним, первым полуфиналистом Кубка Дэвиса стала сборная Хорватии.