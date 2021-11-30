Невероятный Синнер сравнял счет в матче Италия – Хорватия
Хорватия – первый полуфиналист Кубка Дэвиса
«Клетчатые» прошли сборную Италии
11:53
Фото: пресс-служба турнира
Сборная Хорватии обыграла Италию и стала первым полуфиналистом Кубка Дэвиса.
Судьба матча решалась в парной встрече, которую выиграл хорватский дуэт Никола Мектич/Мате Павич. Они обыграли Янника Синнера/Фабио Фоньини.
Таким образом, Хорватия стала первым полуфиналистом турнира. Их соперник определится в матчевой встрече Казахстана и Сербии, за которую выступает первая ракетка мира Новак Джокович.
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