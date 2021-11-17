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Федерер: «Хочу в последний раз увидеть, на что я способен, и попрощаться с теннисом»

Знаменитый швейцарец рассказал, почему не хочет уходить на спортивную пенсию
Теннис ATP
10:59
Федерер: «Хочу в последний раз увидеть, на что я способен, и попрощаться с теннисом»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, 40-летний Роджер Федерер в интервью порталу Le Matin признался, почему все еще продолжает выступать в профи, несмотря на большое количество травм и уже поклонный, как для теннисиста, возраст.

«Хочу в последний раз увидеть, на что я способен, и попрощаться с теннисом на корте. Поэтому я прохожу полную программу реабилитации. Моя жизнь не закончится, если я больше не сыграю в финале «Шлема», но вернуться туда – моя мечта. На самом деле я до сих пор верю в такие чудеса.

Сейчас я предполагаю, что вернусь к соревнованиям летом 2022 года, но очень удивлюсь, если сыграю на Wimbledon».

Напомним, Джокович побил рекорд по количеству побед в качестве первой ракетки мира.

Михаил Рыбак
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