Федерер: «Обязательно появиться тот, кто побьет рекорд «Большой Тройки»

Именитый швейцарец рассказал, в чем уникальность Надаля и Джоковича

Роджер Федерер / фото - GQ

Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в интервью порталу GQ ответил на вопрос о рекордах «Большой Тройки», а также предположил, когда появиться тот, кто сможет их побить.

«Не хочу умалять достижения Рафы, Новака и себя, но сейчас проще доминировать на разных покрытиях. Раньше разница между ними была более существенной, поэтому появлялись специалисты по грунту, харду и т.д. Мало кто умел играть на любом покрытии. Борг умел, но все было по-другому. К тому же теннисисты не боролись за каждый «Шлем» и каждый рекорд. Так что я думаю, в теннисе появится игрок, который завоюет 20 «Шлемов», но это случится не сразу».

Напомним, Роджер Федерер вспомнил самый важный удар своей карьеры.