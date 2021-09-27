«Тогда я выиграл тот матч и весь турнир». Роджер Федерер вспомнил самый важный удар своей карьеры
Федерер: «Обязательно появиться тот, кто побьет рекорд «Большой Тройки»
Именитый швейцарец рассказал, в чем уникальность Надаля и Джоковича
Роджер Федерер / фото - GQ
Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в интервью порталу GQ ответил на вопрос о рекордах «Большой Тройки», а также предположил, когда появиться тот, кто сможет их побить.
«Не хочу умалять достижения Рафы, Новака и себя, но сейчас проще доминировать на разных покрытиях. Раньше разница между ними была более существенной, поэтому появлялись специалисты по грунту, харду и т.д. Мало кто умел играть на любом покрытии. Борг умел, но все было по-другому.
К тому же теннисисты не боролись за каждый «Шлем» и каждый рекорд. Так что я думаю, в теннисе появится игрок, который завоюет 20 «Шлемов», но это случится не сразу».
Напомним, Роджер Федерер вспомнил самый важный удар своей карьеры.
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