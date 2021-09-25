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Федерер: «Выпрыгивать из ложи на корт я не буду, пока что мне этого делать нельзя»

Легендарный швейцарец – о своем приезде в Бостон на Кубок Лэйвера


Теннис ATP
12:32
Федерер: «Выпрыгивать из ложи на корт я не буду, пока что мне этого делать нельзя»
Роджер Федерер / Фото - eurosport
Экс-первая ракетка мира, титулованный швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свое решение приехать в Бостон на Кубок Лэйвера, в котором он не принимает участия.

Цитирует Федерера пресс-служба турнира.

«Просто захотелось увидеться с ребятами из нашей команды. По-прежнему ощущаю себя частью этих соревнований. С некоторыми друзьями я не виделся уже больше двух лет. Так что пару недель назад я решил все организовать. Мои родители и тренер тоже здесь. Стефанос Циципас писал мне, уточнял, где я нахожусь. Сказал, что соскучился и ждёт меня в команде. Не стал ему сообщать, что приеду – это стало сюрпризом. Впрочем, выпрыгивать из ложи на корт я не буду, пока что мне этого делать нельзя».


Накануне Федерер прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем.
Владимир Кириченко
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