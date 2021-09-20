Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»

Роджер Федерер / фото - tennishead.net

Легендарный швейцарец Роджер Федерер прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем. В этом году первая ракетка мира Новак Джокович был в одной победе от того, чтобы стать вторым профессионалом в истории мужского тенниса, собравшим все Турниры Большого шлема за сезон.

Федерера цитирует портал eurosport.com:

Для этого нужно немного везения. Нужны целеустремленность, сила. Нужно все, что ты умеешь. Поэтому добиться этого будет сложно. Но это возможно.

И, конечно, Новак в этом году показал поистине выдающиеся результаты».