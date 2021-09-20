Джокович на US Open побил рекорд Федерера
Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»
Швейцарец прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем
Роджер Федерер / фото - tennishead.net
Легендарный швейцарец Роджер Федерер прокомментировал вероятность того, что кто-нибудь сможет собрать календарный Большой шлем. В этом году первая ракетка мира Новак Джокович был в одной победе от того, чтобы стать вторым профессионалом в истории мужского тенниса, собравшим все Турниры Большого шлема за сезон.
Федерера цитирует портал eurosport.com:
«Я думаю, что это возможно. Мы видели, что Новак, я и Рафа были невероятно к этому близки.
Для этого нужно немного везения. Нужны целеустремленность, сила. Нужно все, что ты умеешь. Поэтому добиться этого будет сложно. Но это возможно.
И, конечно, Новак в этом году показал поистине выдающиеся результаты».
Роджер Федерер рассказал, как изменится теннис в будущем.
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