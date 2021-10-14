Ферреро, Мойя и Иванович попали в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы

Церемония инаугурации запланирована на июль 2022 года





Хуан Карлос Ферреро / Фото - scandinaviantraveler.com

Обнародован список номинантов на попадание в Международный зал теннисной славы в 2022 году.В него вошли такие легенды тенниса, как:Отметим, что Рэймонд и Ферреро попали в него впервые, остальные уже номинировались ранее.Согласно правилам, теннисисты могут избираться в течение трех лет, после чего их исключают из списка.Имена новых членов Зала теннисной славы станут известны в начале следующего года. Церемония инаугурации запланирована на 16 июля 2022 года.А тем временеми пробился в четвертьфинал турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе.