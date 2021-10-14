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Ферреро, Мойя и Иванович попали в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы

Церемония инаугурации запланирована на июль 2022 года

Теннис ATP
14 октября 19:57
Ферреро, Мойя и Иванович попали в число номинантов на включение в Международный зал теннисной славы
Хуан Карлос Ферреро / Фото - scandinaviantraveler.com
Обнародован список номинантов на попадание в Международный зал теннисной славы в 2022 году.

В него вошли такие легенды тенниса, как: Ана Иванович, Флавия Пеннетта, Карлос Мойя, Кара Блэк, Лайза Рэймонд и Хуан Карлос Ферреро

Отметим, что Рэймонд и Ферреро попали в него впервые, остальные уже номинировались ранее.

Согласно правилам, теннисисты могут избираться в течение трех лет, после чего их исключают из списка.

Имена новых членов Зала теннисной славы станут известны в начале следующего года. Церемония инаугурации запланирована на 16 июля 2022 года.

А тем временем Александр Зверев разгромил француза Гаэля Монфиса и пробился в четвертьфинал турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе.

Владимир Кириченко
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