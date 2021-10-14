Зверев разгромил Монфиса на пути в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Француз сумел взять только четыре гейма

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Четвертая ракетка мира Александр Зверев разгромил француза Гаэля Монфиса (АТР 18) и пробился в четвертьфинал турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе – 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 2 минуты. За это время Зверев выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 гейма на приеме. Монфис сделал 2 эйса, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также не выиграл ни одного гейма на приеме.

Зверев впервые в карьере обыграл Монфиса, но счет в личных встречах все еще в пользу француза – 1:3.

В четвертьфинале соперником немецкого теннисиста станет американец Тейлор Фриц.

Напомним, ранее Димитров совершил крутой камбэк в матче с первым сеянным.