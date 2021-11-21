Финал Итогового турнира ATP-2021 станет самым молодым за последние 16 лет

Даниил Медведев попытается защитить титул от посяганий Александра Зверева

Даниил Медведев / фото - Getty Images

В воскресенье, 21-го ноября, состоится финал Итогового турнира ATP, в котором 2-я ракетка мира Даниил Медведев попытается защитить титул от посяганий немца Александра Зверева (ATP №3).

Таким образом, этот финал станет самым молодым на турнире за последние 16 лет (Медведеву – 25 лет, Звереву – 24 года – прим).

До этого самым молодым был финал 2005 года, когда 23-летний Давид Налбандян переиграл 24-летнего Роджера Федерера.

Напомним, во полуфинале Зверев сенсационно обыграл Новака Джоковича.