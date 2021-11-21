Вот это сенсация! Джокович завершил выступление на Итоговом турнире, уступив Звереву

Очередного финала Новака с Медведевым не будет

Новак Джокович / Фото: Getty Images

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в полуфинале Итогового турнира уступил Александру Звереву (ATP, 3) 6:7 (4), 6:4, 3:6.



Встреча продлилась почти два с половиной часа. Серб 15 раз подал навылет, единожды ошибся при подаче и выиграл 1 гейм на подаче соперника. Немец записал в свой актив 14 эйсов и 1 реализованный брейк-поинт из 4-х, допустив 1 «двойную». Это был тринадцатый очный матч теннисистов – Александр выиграл пятый матч.

Напомним, что за главный титул соревнований Зверев сыграет с действующим победителем Итогового Даниилом Медведевым.