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Хорватия вышла вперед во встрече с Италией

Первое очко «клетчатым» принес Борна Гойо
Теннис Кубок Дэвиса
29 ноября 20:06
Хорватия вышла вперед во встрече с Италией
Фото: пресс-служба турнира

Хорватия вышла вперед в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса против Италии. Очко хорватам принес и, который в трех сетах обыграл Лоренсо Сонего – 7:6(2), 2:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 21 минуту. За это время Гойо выполнил 7 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Таким образом, счет в матче Хорватия – Италия стал 1:0. Следующими на корт выйдут лидеры команд Марин Чилич (Хорватия) и Янник Синнер (Италия).

Напомним, Украина потеряла шансы сыграть в финале Кубка Дэвиса в 2022 году.

Сергей Остапенко
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