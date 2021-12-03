АТР – о деле Шуай Пэн: «Мы в очередной раз призываем к прямому общению между спортсменкой и WTA»
ITF: «Шуай Пэн выдвинула очень серьезные обвинения, которые должны быть расследованы»
Международная федерация тенниса отметила свою приоритетную задачу
Шуай Пэн / Фото - TwitterITF (Международная федерация тенниса) на своем официальном сайте опубликовала заявление относительно ситуации с китайской теннисисткой Шуай Пэн.
«Наша организация всегда поддерживала борьбу женщин за их права. Нашей приоритетной задачей является здоровье, безопасность и благополучие Пэн Шуай. Она выдвинула очень серьезные обвинения, которые должны быть расследованы. Мы продолжим следить за ситуацией и оказывать всестороннюю поддержку в данном вопросе».
Накануне WTA отказалась от проведения каких-либо турниров на территории Китая и Гонконга.
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