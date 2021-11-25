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Кадры тренировки сборной Украины за день до старта матча с Норвегией на Кубке Дэвиса

В первый день соревнований пройдет две игры
Теннис Кубок Дэвиса
25 ноября 18:26
Кадры тренировки сборной Украины за день до старта матча с Норвегией на Кубке Дэвиса
Сергей Стаховский / Фото: ФТУ

Мужская сборная Украины завершает подготовку к матчам с национальной командой Норвегии на Кубке Дэвиса:

Отметим, что в одиночном разряде Украину будут представлять Илья Марченко и Виталий Сачко, а в паре – Сергей Стаховский и Денис Молчанов.

Результаты жеребьевки противостояния.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (теннис) Денис Молчанов Илья Марченко Виталий Сачко Сергей Стаховский

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