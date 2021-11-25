Состоялась жеребьевка матчей сборных Украины и Норвегии на Кубке Дэвиса
Кадры тренировки сборной Украины за день до старта матча с Норвегией на Кубке Дэвиса
В первый день соревнований пройдет две игры
25 ноября 18:26
Сергей Стаховский / Фото: ФТУ
Мужская сборная Украины завершает подготовку к матчам с национальной командой Норвегии на Кубке Дэвиса:
Отметим, что в одиночном разряде Украину будут представлять Илья Марченко и Виталий Сачко, а в паре – Сергей Стаховский и Денис Молчанов.
Результаты жеребьевки противостояния.
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