Кадры тренировки сборной Украины за день до старта матча с Норвегией на Кубке Дэвиса

В первый день соревнований пройдет две игры

Сергей Стаховский / Фото: ФТУ Мужская сборная Украины завершает подготовку к матчам с национальной командой Норвегии на Кубке Дэвиса:

Отметим, что в одиночном разряде Украину будут представлять Илья Марченко и Виталий Сачко, а в паре – Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Результаты жеребьевки противостояния.

Олег Шумейко-младший