Сачко: «Если не сыграю с Руудом, то ничего страшного не случится»
Состоялась жеребьевка матчей сборных Украины и Норвегии на Кубке Дэвиса
Лидеры национальных команд очную встречу могут и не сыграть
25 ноября 18:14
Фото: ФТУ
Состоялась жеребьевка матчей Кубка Дэвиса между сборными Украины и Норвегии.
В пятницу, 25 ноября, откроет противостояние встреча первой ракетки Украины Ильи Марченко сыграет со вторым номером норвежцев Виктора Дурасовича. С Каспером Руудом, который ранее вышел в полуфинал Итогового турнира, сыграет Виталий Сачко.
Напомним, что Сачко хотел бы провести матч с лидером сборной Норвегии.
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