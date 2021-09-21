Калинина снялась с турнира в Нур-Султане

Украинка больше не числится в заявке





Ангелина Калинина / Фото: j48tennis

Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от участия в турнире WTA 250 в Нур-Султане (Казахстан).



Отметим, что турнир пройдёт с 27 сентября по 3 октября. На текущий момент первый номер посева должна получить украинка Элина Свитолина. Также в Казахстане выступят Даяна Ястремская и Марта Костюк.

При этом, Калинина заявлена на турнир WTA1000 в Индиан-Уэллс (США), который пройдет с 6 по 17 октября).

Напомним, ранее Калинина снялась с турнира серии WTA-250 в Портороже.