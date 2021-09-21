Калинина сыграет против полуфиналистки Roland Garros во втором круге турнира в Словении
Калинина снялась с турнира в Нур-Султане
Украинка больше не числится в заявке
Ангелина Калинина / Фото: j48tennis
Украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от участия в турнире WTA 250 в Нур-Султане (Казахстан).
Отметим, что турнир пройдёт с 27 сентября по 3 октября. На текущий момент первый номер посева должна получить украинка Элина Свитолина. Также в Казахстане выступят Даяна Ястремская и Марта Костюк.
При этом, Калинина заявлена на турнир WTA1000 в Индиан-Уэллс (США), который пройдет с 6 по 17 октября).
Напомним, ранее Калинина снялась с турнира серии WTA-250 в Портороже.
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