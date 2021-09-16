Калинина снялась с турнира WTA-250 в Чехии

Украинская теннисистка должна была сыграть во втором круге против Тамары Зиданшек

Фото: Jimmie48 Tennis Photography

Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с турнира серии WTA-250 в Портороже (Словения). Причины такого решения пока не сообщаются.

В первом круге соревнований Калинина, занимающая рекордное для себя 64-е место в рейтинге, обыграла Сару Эррани. Во втором раунде турнира она должна была встретиться с пятой сеянной Тамарой Зиданшек, однако теперь словенка без борьбы отправилась в четвертьфинал.

Также в Словении выступали Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. Ястремская с матча стартового раунда снялась из-за повреждения, а Завацкая – проиграла в двух партиях, не сумев навязать борьбу 171-й ракетке мира.