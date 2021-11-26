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Капитан сборной Норвегии – о матче с Украиной: «Это будет противостояние опыта и энергии»

Андерс Хосет – о предстоящем поединке на Кубке Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
26 ноября 15:40
Капитан сборной Норвегии – о матче с Украиной: «Это будет противостояние опыта и энергии»
Андерс Хосет / фото - Norges Tennisforbund

Капитан сборной Норвегии Андерс Хосет прокомментировал предстоящий поединок против команды Украины в Кубке Дэвиса.

Андерса цитирует ресурс tv2.no:

«В украинской команде двоим лучшим игрокам по 34 и 35 лет. Также в их составе парный игрок, которому 34 года. Эта команда обладает большим опытом. А вот в норвежской сборной все теннисисты молодые, крепкие, у них много энергии. Мы бы хотели использовать эти качества как наше преимущество в этой матчевой встрече. Так что, это будет противостояние опыта и энергии».

Первая ракетка Украины Илья Марченко поделился планом на матч против сборной Норвегии на Кубке Дэвиса.

Рене Тер Велде
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