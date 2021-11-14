Карлос Алькарас объяснил, за счет чего добивается высоких результатов в 18 лет

Испанец стал чемпионом молодежного Итогового турнира

Фото: АТР

32-я ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу на молодежном Итоговом турнире, а также рассказал, за счет чего он провел столь впечатляющий сезон. Слова 18-летнего испанца приводит пресс-служба АТР:

«Чувствую себя потрясающе. Отличные эмоции, когда ты заканчиваешь год наилучшим образом. Это самая лучшая концовка сезона. Я провел хорошие матчи против хороших игроков. Для меня сезон получился отличным. Я действительно счастлив, какие моменты сумел пережить. Я обыграл Циципаса на US Open, дошел до четвертьфинала на Шлеме, выиграл свой первый титул АТР… Но все это было бы невозможным без того опыта, который я получил в Мадриде, когда играл против Рафаэл Надаля, в Акапулько, когда встречался с Александром Зверевым. Было много матчей, которые добавили мне турнирного опыта, и я сумел возмужать так рано. Я работаю над тем, чтобы играть активно в важные моменты. Это то, что посоветовал мне делать мой тренер Хуан Карлос Ферреро. Что в трудных ситуациях нужно действовать решительно и это именно то, что я и делаю. Я работаю над тем, чтобы быть спокойным, это ключевой фактор в трудных эпизодах. Нужно быть смелым».

Напомним, Алькарас стал третьим в истории чемпионом молодежного Итогового турнира. До него титул брали Стефанос Циципас и Янник Синнер.