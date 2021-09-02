Бондаренко завершила выступления на турнире в Чарльстоне в шаге от финала
Катерина Бондаренко разгромно проиграла на старте парного US Open
Украинская теннисистка и ее напарница взяли только два гейма
2 сентября 07:28
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко и представительница Индии Анкита Райна на старте US Open проиграли тандему Дария Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 8) – 1:6, 1:6.
Матч продолжался 1 час и 4 минуты. За это время Бондаренко и Райна выполнили 1 подачу навылет, допустили 3 двойные ошибки и не выиграли ни одного гейма на приеме. Их соперницы сделали 1 эйс, столько же раз ошибись при вводе мяча в игру, а также реализовали 5 брейк-поинтов.
Парный матч других украинок Даяны Ястремской и Марты Костюк был перенесен из-за дождя в Нью-Йорке.
Напомним, в одиночном разряде Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг US Open.
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