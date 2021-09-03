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Кербер вслед за Ястремской выбила из US Open и Калинину

Немка в двух сетах обыграла Ангелину
Теннис Grand Slam
3 сентября 07:24
Кербер вслед за Ястремской выбила из US Open и Калинину
Ангелина Калинина / Фото: USTA

Ангелина Калинина (WTA, 76) уступила во втором круге US Open Анжелик Кербер (WTA, 17) 3:6, 2:6.

За немногим более часа встречи украинка реализовала 2 брейк-поинта из 5-и и 5 раз ошиблась при подаче. Немка единожды подала навылет, выиграла 5 геймов на подаче соперницы и допустила 3 «двойных». Это была вторая официальная игра теннисисток – на Roland Garros-2021 Калинина в двух сетах обыграла Кербер.

В третьем раунде американского Шлема Кербер сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Напомним, что на старте турнира Анжелик обыграла Даяну Ястремскую.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Анжелик Кербер Ангелина Калинина

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