Халеп: «Не знаю, почему все говорят о завершении моей карьеры. Я хочу играть дальше»

Симона Халеп / фото - tennishead.net

Двукратная чемпионка Больших шлемов Симона Халеп прокомментировала слухи о скором завершении карьеры.

Румынку цитирует портал digisport.ro:

Тони очень поддерживает меня с самого нашего знакомства, он вдохновляет меня играть как можно дольше, потому что знает, насколько я увлечена теннисом. Это большой плюс для моей карьеры. Он очень эмоционален и предпочитает не приходить в ложу. Раньше он сидел в ложе, и мы проиграли несколько матчей, а он суеверен.

Я мечтаю о детях, о большой и счастливой семье. Я хочу играть в ближайшие несколько лет и быть здоровой. Все меняется с теннисом или без него. Я хочу остаться в теннисе. Я начинаю получать от него удовольствие, не испытывая при этом давления и стресса.

После ухода из тенниса я хочу детей. Я изменилась, стала более раскованной в общении. Я больше разговариваю, я позитивнее, с нетерпением жду новых встреч, новых друзей».