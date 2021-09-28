Халеп: «Не знаю, почему все говорят о завершении моей карьеры. Я хочу играть дальше»
Двукратная чемпионка Больших шлемов Симона Халеп прокомментировала слухи о скором завершении карьеры.
Румынку цитирует портал digisport.ro:
«Не знаю, почему все говорят о завершении моей карьеры. Это еще не конец. Я очень хочу играть дальше. Из-за травм я немного сомневалась, что смогу продолжать, но сейчас я в отличной форме, здорова и хочу играть еще два, три, четыре года. Зависит еще и от физического состояния.
Тони очень поддерживает меня с самого нашего знакомства, он вдохновляет меня играть как можно дольше, потому что знает, насколько я увлечена теннисом. Это большой плюс для моей карьеры. Он очень эмоционален и предпочитает не приходить в ложу. Раньше он сидел в ложе, и мы проиграли несколько матчей, а он суеверен.
Я мечтаю о детях, о большой и счастливой семье. Я хочу играть в ближайшие несколько лет и быть здоровой. Все меняется с теннисом или без него. Я хочу остаться в теннисе. Я начинаю получать от него удовольствие, не испытывая при этом давления и стресса.
После ухода из тенниса я хочу детей. Я изменилась, стала более раскованной в общении. Я больше разговариваю, я позитивнее, с нетерпением жду новых встреч, новых друзей».
Симона Халеп прекратила сотрудничество с австралийским наставником Дарреном Кэхиллом.
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