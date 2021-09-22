Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Халеп прекратила сотрудничество с наставником, с которым выиграла два «мэйджора»

Звездная румынка работала с австралийцем на протяжении шести лет
Теннис WTA
16:38
Халеп прекратила сотрудничество с наставником, с которым выиграла два «мэйджора»
Симона Халеп и Даррен Кэхилл / Фото - essentiallysports
Титулованная румынская теннисистка, ныне занимающая 14-й номер рейтинга WTA, Симона Халеп, в Twitter сообщила о прекращении сотрудничества с австралийским наставником Дарреном Кэхиллом.

«После шести лет совместной работы я решила, что пора прекратить наше сотрудничество. Спасибо тебе за все. Ты сделал меня лучше как теннисистку и человека».


Под руководством Кэхилла Симона выиграла оба титула на турнирах «Большого шлема» – на Roland Garros и Wimbledon.

Напомним, Халеп на недавнем US Open в 1/8 финала проиграла украинке Элине Свитолиной.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Симона Халеп

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Свитолина и Халеп выдали самый длинный розыгрыш на US Open
Свитолина и Халеп выдали самый длинный розыгрыш на US Open
Теннис Grand Slam
6 сентября 07:35
Халеп – о матче против Свитолиной: «Элина мало ошибалась и хорошо передвигалась по корту»
Халеп – о матче против Свитолиной: «Элина мало ошибалась и хорошо передвигалась по корту»
Теннис Grand Slam
6 сентября 07:15
Свитолина второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open
Свитолина второй раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open
Теннис Grand Slam
5 сентября 21:50
Свитолина: «Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Халеп»
Свитолина: «Я была в предвкушении от предстоящего поединка с Халеп»
Теннис Grand Slam
5 сентября 21:38
Свитолина легко расправилась с Халеп и вышла в четвертьфинал US Open
Свитолина легко расправилась с Халеп и вышла в четвертьфинал US Open
Теннис Grand Slam
5 сентября 20:40
Свитолина сыграет против Халеп на US Open. Интересные факты о матче
Свитолина сыграет против Халеп на US Open. Интересные факты о матче
Теннис Grand Slam
5 сентября 10:53

Новости: Теннис

Халеп прекратила сотрудничество с наставником, с которым выиграла два «мэйджора»
Халеп прекратила сотрудничество с наставником, с которым выиграла два «мэйджора»
WTA
16:38
Сачко победил 6-го сеяного на челленджере в Бухаресте
Сачко победил 6-го сеяного на челленджере в Бухаресте
ATP
14:45
Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс
Конта снялась с турниров в Чикаго и Индиан-Уэллс
WTA
07:35
Свитолина сыграет на турнире WTA в Тенерифе
Свитолина сыграет на турнире WTA в Тенерифе
WTA
21 сентября 21:30
Калинина снялась с турнира в Нур-Султане
Калинина снялась с турнира в Нур-Султане
WTA
21 сентября 14:45
Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
WTA
21 сентября 07:35
Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»
Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»
ATP
20 сентября 21:35
Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»
Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»
ATP
20 сентября 19:35
Паолини – о дебютно титуле WTA: «Последние пару месяцев очень много работаю, стала лучше понимать свою игру»
Паолини – о дебютно титуле WTA: «Последние пару месяцев очень много работаю, стала лучше понимать свою игру»
WTA
20 сентября 11:40
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости