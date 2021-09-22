Свитолина и Халеп выдали самый длинный розыгрыш на US Open
Халеп прекратила сотрудничество с наставником, с которым выиграла два «мэйджора»
Звездная румынка работала с австралийцем на протяжении шести лет
Симона Халеп и Даррен Кэхилл / Фото - essentiallysportsТитулованная румынская теннисистка, ныне занимающая 14-й номер рейтинга WTA, Симона Халеп, в Twitter сообщила о прекращении сотрудничества с австралийским наставником Дарреном Кэхиллом.
«После шести лет совместной работы я решила, что пора прекратить наше сотрудничество. Спасибо тебе за все. Ты сделал меня лучше как теннисистку и человека».
Под руководством Кэхилла Симона выиграла оба титула на турнирах «Большого шлема» – на Roland Garros и Wimbledon.
Напомним, Халеп на недавнем US Open в 1/8 финала проиграла украинке Элине Свитолиной.
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