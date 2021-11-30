Халеп не попала на Итоговый, но зато вышла в полуфинал турнира в Линце
Халеп заговорила о завершении карьеры
Румынка пока не собирается уходить из тенниса
Фото: WTA
Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, что в ближайшее время не собирается завершать карьеру. Слова румынской теннисистки приводит Tennis World:
«Не хочу думать о завершении карьеры. Даже представлять, как все будет выглядеть, не стану. Впереди еще много лет, но я понимаю, что мне придется очень сложно».
Ранее Халеп высказалась о карантинных ограничениях на Australian Open.
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