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Халеп заговорила о завершении карьеры

Румынка пока не собирается уходить из тенниса
Теннис WTA
16:32
Халеп заговорила о завершении карьеры
Фото: WTA

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп рассказала, что в ближайшее время не собирается завершать карьеру. Слова румынской теннисистки приводит Tennis World:

«Не хочу думать о завершении карьеры. Даже представлять, как все будет выглядеть, не стану. Впереди еще много лет, но я понимаю, что мне придется очень сложно».

Ранее Халеп высказалась о карантинных ограничениях на Australian Open.

Сергей Остапенко
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