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Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
матч-центр : Теннис
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Стаховский сделал все, что мог, но Украина проиграла Норвегии

«Сине-желтая» команда не сыграет в квалификации финала Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
19:35
Стаховский сделал все, что мог, но Украина проиграла Норвегии
Фото: ФТУ

Сборная Украины уступила Норвегии в матче первой Мировой группы, на кону которого стояло право сыграть в квалификации финала Кубка Дэвиса.

В четвертой встрече Сергей Стаховский, который в последний момент заменил Илью Марченко, уступил восьмому номеру мирового рейтинга Касперу Рууду – 6:4, 3:6, 6:7(4).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 14 минут. За это время Стаховский выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 9 эйсов, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

Таким образом, сборная Украины досрочно уступила Норвегии. Напомним, единственной очко «сине-желтая» команда завоевала в парном матче.

Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа. 

Норвегия – Украина 3:1:

Виктор Дурасович – Илья Марченко 6:3, 6:0

Каспер Рууд – Виталий Сачко 6:3, 6:2

Виктор Дурасович/Каспер Рууд – Денис Молчанов/Сергей Стаховский 6:7(4), 3:6

Каспер Рууд – Сергей Стаховский 6:4, 3:6, 6:7(4)

В следующем году Украине предстоит сыграть за право остаться в Первой мировой группе.

Что касается Стаховского, то он ранее анонсировал завершение карьеры в сборной. Вероятно, поединок против Норвегии был для него последним в футболке национальной команды.

Сергей Остапенко
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Каспер Рууд Сергей Стаховский

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