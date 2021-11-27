Стаховский сделал все, что мог, но Украина проиграла Норвегии
Сборная Украины уступила Норвегии в матче первой Мировой группы, на кону которого стояло право сыграть в квалификации финала Кубка Дэвиса.
В четвертой встрече Сергей Стаховский, который в последний момент заменил Илью Марченко, уступил восьмому номеру мирового рейтинга Касперу Рууду – 6:4, 3:6, 6:7(4).
Теннисисты провели на корте 2 часа и 14 минут. За это время Стаховский выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 9 эйсов, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.
Таким образом, сборная Украины досрочно уступила Норвегии. Напомним, единственной очко «сине-желтая» команда завоевала в парном матче.
Кубок Дэвиса. Первая Мировая группа.
Норвегия – Украина 3:1:
Виктор Дурасович – Илья Марченко 6:3, 6:0
Каспер Рууд – Виталий Сачко 6:3, 6:2
Виктор Дурасович/Каспер Рууд – Денис Молчанов/Сергей Стаховский 6:7(4), 3:6
Каспер Рууд – Сергей Стаховский 6:4, 3:6, 6:7(4)
В следующем году Украине предстоит сыграть за право остаться в Первой мировой группе.
Что касается Стаховского, то он ранее анонсировал завершение карьеры в сборной. Вероятно, поединок против Норвегии был для него последним в футболке национальной команды.
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