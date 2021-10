Киченок и Костюк проиграли в финале парного турнира на Тенерифе

Марта Костюк и Людмила Киченок / фото - Getty Images

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок проиграли в финальном мачте парного турнира серии WTA 250 на острове Тенерифе, Испания. В решающем круге дуэт уступил норвежке Ульрикке Эйкери и австралийке Эллен Перес со счетом 3:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час и 11 минут. За это время украинки не смогли сделать ни одного эйса, реализовать 4 брейкпоинта из 7-и и выиграть 4 гейма на приеме, допустив 2 двойные ошибки. Их соперницы трижды подали навылет, выиграли 3 гейма подряд и реализовали 7 брейкпоинтов из 11-и, допустив 1 «двойную».

Terrific in Tenerife



Ulrikke Eikeri and @EllenPerez95 are your doubles champions at the Tenerife Ladies Open! pic.twitter.com/Lz2QfGxM49