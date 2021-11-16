Киргиос: «Нельзя запрещать невакцинированным игрокам выступать на турнирах»

Правительство Автралии может не пустить игроков без прививки на Australian Open

Ник Киргиос / фото - Getty Images

Известный австралийский теннисист Ник Киргиос поделился своим мнением относительно обязательной вакцинации для участия на крупных спортивных турнирах, а также о том, что многие топовые спортсмены не хотят делать прививки. Цитирует Киргиоса портал Eurosport.

«Кайри Ирвинг, Новак Джокович... Эти парни очень много сделали для популяризации спорта. Они многим пожертвовали ради высоких результатов. Не знаю, правильно ли заставлять людей вакцинироваться... Лично я привился двумя дозами, но не думаю, что стоит запрещать непривитым выступать на турнирах. В конце концов есть и другие решения. Можно ежедневно проводить экспресс-тесты. Результат готов через 15 минут. Честно говоря, я бы не проводил Australian Open. Это будет странно по отношению к жителям Мельбурна, которые почти год провели в полной изоляции».

Ранее ATP рассказала о правилах участия в турнирах для непривитых игроков.