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ATP рассказала о правилах участия в турнирах для непривитых игроков

Ассоциация не станет запрещать играть в Туре без вакцинации
Теннис WTA
12:59
ATP рассказала о правилах участия в турнирах для непривитых игроков
ATP / фото - Daily Advent

ATP направила теннисистам письмо с убедительной просьбой вакцинироваться от коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации, вакцинация не будет обязательной для участия в турнирах, но организация будет поддерживать условия стран, в которых проводятся соревнования.

Помимо этого, на всех турнирах ATP в следующем году непривитых игроков будут чаще тестировать на коронавирус. При этом, расходы на тесты, возможно, придется оплачивать самим игрокам.

Если у теннисиста будет положительный тест, или он окажется в контактной группе, он будет вынужден сняться с турнира и он не получит призовых. Ассоциация также не будет оплачивать изоляцию для игроков с положительными тестами.

При этом вакцинированные игроки не будут считаться контактными, если кто-то из их окружения сдаст положительный тест на коронавирус.

Напомним, WTA не будет запрещать невакцинированным теннисисткам учувствовать на Australian Open.

Михаил Рыбак
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Australian Open

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