Киргиос необычно выполнил подачу и привел зрителей в восторг

Фото: Tennis World USA

Австралийский теннисист Ник Киргиос уверенно выиграл матч первого круга Australian Open.

Преимущество бывшей 13-й ракетки мира над Лиамом Броуди было настолько существенным, что он позволил себе исполнить подачу между ногу. Что еще более показательно, Киргиос выиграл этот розыгрыш.

Nick Kyrgios is putting on a show for the Australian Open crowd



Have you ever seen a tweener underarm serve before? #AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/Zk96poDHRw