Цуренко – машина! Итоги квалификации Australian Open
Сразу отметим приятный факт: на квалификационную дорожку Australian Open ступили семь представителей Украины. Такого мощного представительства в отборе не наблюдалось с 2015 года (8). Причем из-за состояния здоровья нынешний квал пропускала Катарина Завацкая.
Коротко оценим заплыв каждого украинца.
Илья Марченко (163) на первый взгляд разочаровал, уступив в первом раунде Есуке Ватануки, стоящему ниже почти на 100 ступенек. Хотя на самом деле украинец даже перед началом матча не числился фаворитом. Он пропустил 21 день из-за инъекции стволовых клеток и, по сути, приехал совершенно неготовым. Пропускать турнир тоже было бы неразумно – только за участие в квале полагается 15 000 евро (без учета около 30% налогов от суммы). В итоге – три рабочих сета и плюс за характер.
Сергей Стаховский (220). Обладатель всевозможных гвардейских рекордов уступил в первом раунде Джей-Джею Волфу (210), но самая грустная новость – данный поединок стал последним в профессиональной карьере нашего ветерана. Стаховский остановился на 64 мэйджорах (рекорд Украины) и 37 стартах в основе (больше только у Катерины Бондаренко – 39). Всего одержал 24 победы в основной сетке и 36 – в квалификации.
Виталий Сачко (244). Выступление однозначно в плюс, так как Виталий дебютировал не только на АО, а вообще на мэйджорах. Причем отметил премьеру выходом во второй круг. Напомним, что со времен Артема Смирнова (в 2016-м) никто из украинцев-дебютантов не добирался до шлемной зоны мужского разряда. И вообще, Сачко лишь 12-й теннисист из Украины, сыгравший на мэйджоре и 11-й на АО.
Леся Цуренко (118, [6]). Главная героиня материала. Катком прошлась по всем трем соперницам и вышла в основную сетку – 11-ю на АО, что является рекордом Украины (у Элины Свитолиной – 10). Жаль, что в 1/64 главного турнира выловила Эшли Барти, но это тема отдельного материала. Причем в прошлом году только уникальное стечение обстоятельств оставило Лесю вне основы (она остановилась первой в очереди среди добираемых LL). Тем не менее 11 основ из 12 турниров – феноменальная стабильность.
Победа в квалификации, кстати, третья на АО (2011, 2013 и 2022!), вывела Цуренко на первое место среди самых успешных украинок в отборах на мэйджорах. Правда, Леся делит его с Ильей Марченко, у которого тоже 8 заходов в основу через квал.
Эх, зашла бы Лесина LL в прошлом году!..
Украинцы в квалифайне «Больших шлемов»
(после квалификации AO-2022)
· Юлия Бейгельзимер /38 (+6)
· Сергей Стаховский /36 (+6) (LL)
· Илья Марченко /35 (+8) (LL)
· Ольга Савчук /30 (+3)
· Леся Цуренко /30 (+8)
· Елена Татаркова /26 (+4)
· Марина Заневская /23 (+4)
· Татьяна Перебийнис /22 (+5)
· Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)
· Катерина Козлова /19 (+2)
· Виктория Кутузова /17 (+4)
· Юлиана Федак /17 (+3)
· …Катерина Бондаренко /15 (-)
· ...Ангелина Калинина /13 (+2)
· …Марта Костюк /12 (+2)
· ...Катарина Завацкая /8 (+1)
· ...Дарья Снигур /1 (-)
· ...Виталий Сачко /1 (-)
Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.
Катерина Байндл (Козлова) (144, [23]). В какой-то степени обидно – обыграть мощную Грейс Мин, но уступить малоизвестной Элине Аванесян. Смягчает результат тот факт, что в финале Катерина выходила бы на Цуренко. Из любопытного отметим, что Катя с шестой попытки отпраздновала первую победу в Мельбурне.
Дарья Снигур (153, [31]). Первую победу и тоже с шестой попытки (на БШ) отметила Дарья Снигур. Причем данная виктория стала премьерной на мэйджорах. Даша впервые сеялась в квале, остановившись во втором круге. Лучший личный результат и точно – турнир в плюс. В ситуации со Снигур ее эскалацию по рейтингу можно описать так: курочка по зернышку.
Катерина Бондаренко (207). В 35 лет и в роли мамы двоих детей нахождение в шлемной зоне – уже само по себе достижение, которым могут похвастать единицы в мире. Катерина на этом турнире прошла один круг и обещала еще поиграть в нынешнем сезоне. На данный момент в активе Бондаренко-младшей 51 заход на мэйджор и 39 основ. Стаховский уже не соперник по основной части гвардейских достижений (37), а вот Леся Цуренко (34) и особенно Элина Свитолина (35) дышат в спину.
Всего квалификацию Australian Open украинцы проходили 15 раз (еще раз – три из них на счету Цуренко); на Wimbledon (15), US Open (20) и на Roland Garros (25).
В итоге на семь участников добыты семь побед. С целью справилась только Цуренко, но также имеем два личных рекорда, что в целом заставляет считать отбор достаточно успешным.
Топ-украинцы по количеству участий в основе АО:
1. Леся Цуренко / 11
2. Элина Свитолина / 10
3. Сергей Стаховский / 9
3. Катерина Бондаренко / 9
5. Александр Долгополов /8
5. Андрей Медведев / 8
7. Илья Марченко / 6
7. Алена Бондаренко / 6
9. Наталья Медведева / 5
9. Юлиана Федак / 5
11. Елена Татаркова / 4
11. Катерина Байндл / 4
13. Ольга Савчук / 3
13. Татьяна Перебийнис / 3
13. Юлия Вакуленко / 3
13. Дмитрий Поляков / 3
13. Марта Костюк / 3
13. Даяна Ястремская / 3
…Ангелина Калинина / 1
Примечание. Данные с учетом участников основы и квалификации АО-2022.
В итоге сформировалась вполне себе боевая обойма украинцев в основной сетке: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко (Q).
Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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