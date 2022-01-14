Цуренко – машина! Итоги квалификации Australian Open

Леся в третий раз выигрывает квал на АО и в восьмой – на мэйджорах. И это рекорд

Леся Цуренко / Фото: instagram.com/lesiatsurenko

Сразу отметим приятный факт: на квалификационную дорожку Australian Open ступили семь представителей Украины. Такого мощного представительства в отборе не наблюдалось с 2015 года (8). Причем из-за состояния здоровья нынешний квал пропускала Катарина Завацкая.

Коротко оценим заплыв каждого украинца.

Илья Марченко (163) на первый взгляд разочаровал, уступив в первом раунде Есуке Ватануки, стоящему ниже почти на 100 ступенек. Хотя на самом деле украинец даже перед началом матча не числился фаворитом. Он пропустил 21 день из-за инъекции стволовых клеток и, по сути, приехал совершенно неготовым. Пропускать турнир тоже было бы неразумно – только за участие в квале полагается 15 000 евро (без учета около 30% налогов от суммы). В итоге – три рабочих сета и плюс за характер.

Сергей Стаховский (220). Обладатель всевозможных гвардейских рекордов уступил в первом раунде Джей-Джею Волфу (210), но самая грустная новость – данный поединок стал последним в профессиональной карьере нашего ветерана. Стаховский остановился на 64 мэйджорах (рекорд Украины) и 37 стартах в основе (больше только у Катерины Бондаренко – 39). Всего одержал 24 победы в основной сетке и 36 – в квалификации.

Виталий Сачко (244). Выступление однозначно в плюс, так как Виталий дебютировал не только на АО, а вообще на мэйджорах. Причем отметил премьеру выходом во второй круг. Напомним, что со времен Артема Смирнова (в 2016-м) никто из украинцев-дебютантов не добирался до шлемной зоны мужского разряда. И вообще, Сачко лишь 12-й теннисист из Украины, сыгравший на мэйджоре и 11-й на АО.

Леся Цуренко (118, [6]). Главная героиня материала. Катком прошлась по всем трем соперницам и вышла в основную сетку – 11-ю на АО, что является рекордом Украины (у Элины Свитолиной – 10). Жаль, что в 1/64 главного турнира выловила Эшли Барти, но это тема отдельного материала. Причем в прошлом году только уникальное стечение обстоятельств оставило Лесю вне основы (она остановилась первой в очереди среди добираемых LL). Тем не менее 11 основ из 12 турниров – феноменальная стабильность.

Победа в квалификации, кстати, третья на АО (2011, 2013 и 2022!), вывела Цуренко на первое место среди самых успешных украинок в отборах на мэйджорах. Правда, Леся делит его с Ильей Марченко, у которого тоже 8 заходов в основу через квал.

Эх, зашла бы Лесина LL в прошлом году!..

Украинцы в квалифайне «Больших шлемов»

(после квалификации AO-2022)

· Юлия Бейгельзимер /38 (+6)

· Сергей Стаховский /36 (+6) (LL)

· Илья Марченко /35 (+8) (LL)

· Ольга Савчук /30 (+3)

· Леся Цуренко /30 (+8)

· Елена Татаркова /26 (+4)

· Марина Заневская /23 (+4)

· Татьяна Перебийнис /22 (+5)

· Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)

· Катерина Козлова /19 (+2)

· Виктория Кутузова /17 (+4)

· Юлиана Федак /17 (+3)

· …Катерина Бондаренко /15 (-)

· ...Ангелина Калинина /13 (+2)

· …Марта Костюк /12 (+2)

· ...Катарина Завацкая /8 (+1)

· ...Дарья Снигур /1 (-)

· ...Виталий Сачко /1 (-)

Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.

Катерина Байндл (Козлова) (144, [23]). В какой-то степени обидно – обыграть мощную Грейс Мин, но уступить малоизвестной Элине Аванесян. Смягчает результат тот факт, что в финале Катерина выходила бы на Цуренко. Из любопытного отметим, что Катя с шестой попытки отпраздновала первую победу в Мельбурне.

Дарья Снигур (153, [31]). Первую победу и тоже с шестой попытки (на БШ) отметила Дарья Снигур. Причем данная виктория стала премьерной на мэйджорах. Даша впервые сеялась в квале, остановившись во втором круге. Лучший личный результат и точно – турнир в плюс. В ситуации со Снигур ее эскалацию по рейтингу можно описать так: курочка по зернышку.

Катерина Бондаренко (207). В 35 лет и в роли мамы двоих детей нахождение в шлемной зоне – уже само по себе достижение, которым могут похвастать единицы в мире. Катерина на этом турнире прошла один круг и обещала еще поиграть в нынешнем сезоне. На данный момент в активе Бондаренко-младшей 51 заход на мэйджор и 39 основ. Стаховский уже не соперник по основной части гвардейских достижений (37), а вот Леся Цуренко (34) и особенно Элина Свитолина (35) дышат в спину.

Всего квалификацию Australian Open украинцы проходили 15 раз (еще раз – три из них на счету Цуренко); на Wimbledon (15), US Open (20) и на Roland Garros (25).

В итоге на семь участников добыты семь побед. С целью справилась только Цуренко, но также имеем два личных рекорда, что в целом заставляет считать отбор достаточно успешным.

Топ-украинцы по количеству участий в основе АО:

1. Леся Цуренко / 11

2. Элина Свитолина / 10

3. Сергей Стаховский / 9

3. Катерина Бондаренко / 9

5. Александр Долгополов /8

5. Андрей Медведев / 8

7. Илья Марченко / 6

7. Алена Бондаренко / 6

9. Наталья Медведева / 5

9. Юлиана Федак / 5

11. Елена Татаркова / 4

11. Катерина Байндл / 4

13. Ольга Савчук / 3

13. Татьяна Перебийнис / 3

13. Юлия Вакуленко / 3

13. Дмитрий Поляков / 3

13. Марта Костюк / 3

13. Даяна Ястремская / 3

…Ангелина Калинина / 1

Примечание. Данные с учетом участников основы и квалификации АО-2022.

В итоге сформировалась вполне себе боевая обойма украинцев в основной сетке: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко (Q).

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua