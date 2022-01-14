Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Цуренко – машина! Итоги квалификации Australian Open

Леся в третий раз выигрывает квал на АО и в восьмой – на мэйджорах. И это рекорд
Теннис Grand Slam
14 января 17:48
Цуренко – машина! Итоги квалификации Australian Open
Леся Цуренко / Фото: instagram.com/lesiatsurenko

Сразу отметим приятный факт: на квалификационную дорожку Australian Open ступили семь представителей Украины. Такого мощного представительства в отборе не наблюдалось с 2015 года (8). Причем из-за состояния здоровья нынешний квал пропускала Катарина Завацкая.

Коротко оценим заплыв каждого украинца.

Илья Марченко (163) на первый взгляд разочаровал, уступив в первом раунде Есуке Ватануки, стоящему ниже почти на 100 ступенек. Хотя на самом деле украинец даже перед началом матча не числился фаворитом. Он пропустил 21 день из-за инъекции стволовых клеток и, по сути, приехал совершенно неготовым. Пропускать турнир тоже было бы неразумно – только за участие в квале полагается 15 000 евро (без учета около 30% налогов от суммы). В итоге – три рабочих сета и плюс за характер. 

Сергей Стаховский (220). Обладатель всевозможных гвардейских рекордов уступил в первом раунде Джей-Джею Волфу (210), но самая грустная новость – данный поединок стал последним в профессиональной карьере нашего ветерана. Стаховский остановился на 64 мэйджорах (рекорд Украины) и 37 стартах в основе (больше только у Катерины Бондаренко – 39). Всего одержал 24 победы в основной сетке и 36 – в квалификации.

Виталий Сачко (244). Выступление однозначно в плюс, так как Виталий дебютировал не только на АО, а вообще на мэйджорах. Причем отметил премьеру выходом во второй круг. Напомним, что со времен Артема Смирнова (в 2016-м) никто из украинцев-дебютантов не добирался до шлемной зоны мужского разряда. И вообще, Сачко лишь 12-й теннисист из Украины, сыгравший на мэйджоре и 11-й на АО.    

Леся Цуренко (118, [6]). Главная героиня материала. Катком прошлась по всем трем соперницам и вышла в основную сетку – 11-ю на АО, что является рекордом Украины (у Элины Свитолиной – 10). Жаль, что в 1/64 главного турнира выловила Эшли Барти, но это тема отдельного материала. Причем в прошлом году только уникальное стечение обстоятельств оставило Лесю вне основы (она остановилась первой в очереди среди добираемых LL). Тем не менее 11 основ из 12 турниров – феноменальная стабильность.

Победа в квалификации, кстати, третья на АО (2011, 2013 и 2022!), вывела Цуренко на первое место среди самых успешных украинок в отборах на мэйджорах. Правда, Леся делит его с Ильей Марченко, у которого тоже 8 заходов в основу через квал.

Эх, зашла бы Лесина LL в прошлом году!..

Украинцы в квалифайне «Больших шлемов»

(после квалификации AO-2022)

·         Юлия Бейгельзимер /38 (+6)

·         Сергей Стаховский /36 (+6) (LL)

·         Илья Марченко /35 (+8) (LL)

·         Ольга Савчук /30 (+3)

·         Леся Цуренко /30 (+8)

·         Елена Татаркова /26 (+4)

·         Марина Заневская /23 (+4)

·         Татьяна Перебийнис /22 (+5)

·         Юлия Вакуленко /21 (+5) (LL)

·         Катерина Козлова /19 (+2)

·         Виктория Кутузова /17 (+4)

·         Юлиана Федак /17 (+3)

·         …Катерина Бондаренко /15 (-)

·         ...Ангелина Калинина /13 (+2)

·         …Марта Костюк /12 (+2)

·         ...Катарина Завацкая /8 (+1)

·         ...Дарья Снигур /1 (-)

·         ...Виталий Сачко /1 (-)

Примечание. Указано суммарное количество побед в квалификациях, а также количество проходов в основу (включая статус lucky loser). Статистика Марины Заневской указана за период выступления под украинским флагом.

Катерина Байндл (Козлова) (144, [23]). В какой-то степени обидно – обыграть мощную Грейс Мин, но уступить малоизвестной Элине Аванесян. Смягчает результат тот факт, что в финале Катерина выходила бы на Цуренко. Из любопытного отметим, что Катя с шестой попытки отпраздновала первую победу в Мельбурне.

Дарья Снигур (153, [31]). Первую победу и тоже с шестой попытки (на БШ) отметила Дарья Снигур. Причем данная виктория стала премьерной на мэйджорах. Даша впервые сеялась в квале, остановившись во втором круге. Лучший личный результат и точно – турнир в плюс. В ситуации со Снигур ее эскалацию по рейтингу можно описать так: курочка по зернышку.   

Катерина Бондаренко (207). В 35 лет и в роли мамы двоих детей нахождение в шлемной зоне – уже само по себе достижение, которым могут похвастать единицы в мире. Катерина на этом турнире прошла один круг и обещала еще поиграть в нынешнем сезоне. На данный момент в активе Бондаренко-младшей 51 заход на мэйджор и 39 основ. Стаховский уже не соперник по основной части гвардейских достижений (37), а вот Леся Цуренко (34) и особенно Элина Свитолина (35) дышат в спину.    

Всего квалификацию Australian Open украинцы проходили 15 раз (еще раз – три из них на счету Цуренко); на Wimbledon (15), US Open (20) и на Roland Garros (25).

В итоге на семь участников добыты семь побед. С целью справилась только Цуренко, но также имеем два личных рекорда, что в целом заставляет считать отбор достаточно успешным.

Топ-украинцы по количеству участий в основе АО:

1. Леся Цуренко / 11

2. Элина Свитолина / 10

3. Сергей Стаховский / 9

3. Катерина Бондаренко / 9

5. Александр Долгополов /8

5. Андрей Медведев / 8

7. Илья Марченко / 6

7. Алена Бондаренко / 6

9. Наталья Медведева / 5

9. Юлиана Федак / 5

11. Елена Татаркова / 4

11. Катерина Байндл / 4

13. Ольга Савчук / 3

13. Татьяна Перебийнис / 3

13. Юлия Вакуленко / 3

13. Дмитрий Поляков / 3

13. Марта Костюк / 3

13. Даяна Ястремская / 3

Ангелина Калинина / 1

 

Примечание. Данные с учетом участников основы и квалификации АО-2022.

В итоге сформировалась вполне себе боевая обойма украинцев в основной сетке: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко (Q).

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Леся Цуренко Илья Марченко Сергей Стаховский Виталий Сачко Australian Open

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стаховский: «Если бы Новаку дали выступить, вряд ли бы он хоть сет проиграл»
Стаховский: «Если бы Новаку дали выступить, вряд ли бы он хоть сет проиграл»
Теннис Grand Slam
13:15
Первая ракетка мира опасается Цуренко, с которой ей предстоит сыграть на старте Australian Open
Первая ракетка мира опасается Цуренко, с которой ей предстоит сыграть на старте Australian Open
Теннис Grand Slam
15 января 21:10
Украина будет штурмовать Australian Open квинтетом
Эксклюзив
Украина будет штурмовать Australian Open квинтетом
Теннис Grand Slam
14 января 21:55
Первая ракетка Украины стал на сторону Джоковича в его конфликте с австралийскими властями
Первая ракетка Украины стал на сторону Джоковича в его конфликте с австралийскими властями
Теннис Grand Slam
14 января 17:32
1
Цуренко прокомментировала ситуацию вокруг Новака Джоковича
Цуренко прокомментировала ситуацию вокруг Новака Джоковича
Теннис Grand Slam
14 января 15:33
Известно, когда украинские теннисистки проведут матчи первого круга Australian Open
Известно, когда украинские теннисистки проведут матчи первого круга Australian Open
Теннис Grand Slam
14 января 14:58

Новости: Теннис

Премьер-министр Австралии: «Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии»
Премьер-министр Австралии: «Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии»
Grand Slam
22:50
Маррей: «Мне очень не нравится все произошедшее с Джоковичем»
Маррей: «Мне очень не нравится все произошедшее с Джоковичем»
Grand Slam
21:25
Президент Сербии: «Власти Австралии думают, что унизили Джоковича, но они унизили себя»
Президент Сербии: «Власти Австралии думают, что унизили Джоковича, но они унизили себя»
Grand Slam
19:50
Заменивший Джоковича теннисист: «Возможно я стал самым известным «лаки-лузером» в истории»
Заменивший Джоковича теннисист: «Возможно я стал самым известным «лаки-лузером» в истории»
Grand Slam
16:40
Известно, кто заменит Джоковича в основной сетке Australian Open
Известно, кто заменит Джоковича в основной сетке Australian Open
Grand Slam
15:27
Костюк показала, в какой форме сыграет на Australian Open
Костюк показала, в какой форме сыграет на Australian Open
Grand Slam
14:47
Стаховский: «Если бы Новаку дали выступить, вряд ли бы он хоть сет проиграл»
Стаховский: «Если бы Новаку дали выступить, вряд ли бы он хоть сет проиграл»
Grand Slam
13:15
Джоковича выдворили из Австралии и могут запретить въезд на три года. Мечтам о «календарном шлеме» конец?
Мнение
Джоковича выдворили из Австралии и могут запретить въезд на три года. Мечтам о «календарном шлеме» конец?
Grand Slam
12:39
Джокович: «Я разочарован, но уважаю решение суда»
Джокович: «Я разочарован, но уважаю решение суда»
Grand Slam
09:59
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
8
Все новости