Коллинз в трехчасовом триллере обыграла Мертенс на пути в четвертьфинал Australian Open

Американка добыла победу в трех сетах

Фото: j48tennis.net

Даниэль Коллинз (WTA, 30) выиграла матч четвертого круга Australian Open у Элизе Мертенс (WTA, 26) 4:6, 6:4, 6:4.



За почти три часа на корте американка сделала 1 эйс, реализовала 5 из 18-и брейк-поинтов и допустила 7 «двойных». Бельгийка 8 раз подала навылет, 9 раз ошиблась при подаче и сделала 4 брейка. Это был третья очная встреча теннисисток – 2:1 в пользу Даниэль.

В следующей игре Коллинз скрестит ракетки с Ализе Корне.

Напомним, что украинок на Australian Open больше не осталось.