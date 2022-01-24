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На Australian Open украинок больше не осталось

Костюк и Ястремская проиграли матч третьего круга в паре
Теннис Grand Slam
07:43
На Australian Open украинок больше не осталось
Фото: j48tennis.net

Марта Костюк и Даяна Ястремская не смогли выйти в четвертьфинал Australian Open, уступив Сторм Сандерс и Кэролайн Доулхайд 4:6, 4:6.

Матч продлился 104 минуты. Украинки трижды подали навылет, реализовав 1 из 10-и брейк-поинтов и допустили 7 «двойных». Австралийско-американский дуэт сделал 1 эйс, 3 брейк и четырежды ошибся при подаче.

Костюк и Ястремская были последними украинками, которые продолжали участие на Открытом чемпионате Австралии. Вчера, 23 января, свое выступление прекратили сестры Надежда и Людмила Киченок.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Марта Костюк Даяна Ястремская

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