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Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц по первому кругу турнира в Клуж-Напоке

Турнир серии WTA 250 стартует 25 октября
Теннис WTA
16:53
Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц по первому кругу турнира в Клуж-Напоке

Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Марта Костюк встретится с 100-й ракеткой мира Бернардой Перой из США.

Ангелина Калинина сыграет против представительницы Нидерландов Лесли Паттинамой-Керхов (WTA 151).

Леся Цуренко, которая попала в основную сетку через квалификацию, будет противостоять обладательнице wild card Андрея Присэкариу (WTA 300).

Призовой фонд турнира $235,238. Соревнования стартуют 25 октября.

Первая сеянная – Симона Халеп. Костюк получила шестой номер посева, Калинина – восьмой.

Сергей Остапенко
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Теги

Марта Костюк Ангелина Калинина Леся Цуренко

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