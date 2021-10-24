Цуренко вышла в основную сетку турнира в Клуж-Напоке
Костюк, Калинина и Цуренко узнали соперниц по первому кругу турнира в Клуж-Напоке
Турнир серии WTA 250 стартует 25 октября
Украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
Марта Костюк встретится с 100-й ракеткой мира Бернардой Перой из США.
Ангелина Калинина сыграет против представительницы Нидерландов Лесли Паттинамой-Керхов (WTA 151).
Леся Цуренко, которая попала в основную сетку через квалификацию, будет противостоять обладательнице wild card Андрея Присэкариу (WTA 300).
Призовой фонд турнира $235,238. Соревнования стартуют 25 октября.
Первая сеянная – Симона Халеп. Костюк получила шестой номер посева, Калинина – восьмой.