Цуренко вышла в основную сетку турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка уверенно преодолела финал квалификации

Фото: БТУ

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 145) пробилась в основную сетку турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния, обыграв представительницу Румынии Андреа Роску (WTA 415) – 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 19 минут. За это время Цуренко выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 7 геймов на приеме. Ее соперница не сделала ни одного эйса, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 4 брейк-поинта.

Помимо Цуренко, в Клуж-Напоке выступят Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Призовой фонд турнира $235,238.

Цуренко на четвертом турнире подряд удачно проходит квалификацию. Однако в основной сетке дальше второго круга не забирается.