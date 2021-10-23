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Костюк: «Посвящаю приз финалистки Тенерифе своей собаке»

Домашний питомец теннисистки погиб под колесами автобуса
Теннис WTA
21:42
Костюк: «Посвящаю приз финалистки Тенерифе своей собаке»
Марта Костюк / фото - Getty Images

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок проиграли в финальном матче парного турнира серии WTA 250 на острове Тенерифе, Испания. В послематчевом комментарии пресс-службе соревнований Костюк подвела итоги матча, посвятив приз финалистки своей погибшей собаке.

«Моя напарница уже в принципе все сказала. Спасибо всем, кто работал над организацией этого турнира. Поздравляю с победой Ульрике и Эллен, вы молодцы. На Тенерифе я приехала вместе со своей собакой. В начале недели ее сбил автобус.

Для меня это была эмоциональная неделя. Я осталась тут играть и очень хотела выиграть титул. К сожалению, я получила только приз финалистки, но и этот трофей я посвящаю своей собаке».

Напомним, на параллельно проходящем турнире в Москве Надежда Киченок и Ралука Олару также проиграли в финале.

Источник: БТУ Михаил Рыбак
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