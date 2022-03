Костюк в тяжелейшем трехчасовом матче обыграла уроженку Одессы на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 54) в стартовом матче турнира серии WTA1000 в Индиан-Уэллсе обыграла Марину Заневскую (WTA, 68) 6:7 (5), 7:6 (6), 7:5.



За три часа на корте Марта трижды подала навылет, реализовала 7 брейк-поинтов из пятнадцати и допустив 8 «двойных». Заневская сделала 1 эйс, 7 раз ошиблась при подаче и сделала 6 брейков. Это была третья официальная встреча теннисисток – 2:1 в пользу киевлянки.

With a wonderful embrace at the end of it



@marta_kostyuk comes from 3-5 down in the decider against Ukraine-born Zanevska to reach Round 2.#IndianWells pic.twitter.com/WQT4OZSkzd