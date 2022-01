Костюк вслед за Свитолиной покинула Australian Open, проиграв в трехсетовом триллере шестой ракетке мира

Фото: j48tennis.net

Третья ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 66) не смогла выйти в четвертый круг Australian Open, уступив Пауле Бадосе (WTA, 6) 2:6, 7:5, 4:6.



Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа. Украинка сделала 2 эйса, реализовала 5 из 15-и брейк-поинтов и 6 раз ошиблась при подаче. Испанка 4 раза подала навылет, сделала 7 брейков и допустила 9 «двойных». Это была вторая очная встреча спортсменок – первый матч был также на Открытом чемпионате Австралии, когда Паула обыграла Марту в финале квалификации в 2019 году.

WTA отметила матч, как «один из лучших на турнире»:

...and we play one of the best matches of the tournament!@paulabadosa & @marta_kostyuk take a bow#AusOpen pic.twitter.com/gcYjd5JqPN