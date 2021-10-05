Козлова прошла более рейтинговую соперницу и сыграет в основе Индиан-Уэллса

Украинская теннисистка не оставила шансов Жасмин Паолини

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Украинская теннисистка Катерина Козлова (WTA 136) пробилась в основную сетку турнира серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале квалификации 63-ю ракетку мира Жасмин Паолини – 6:1, 6:3.

Матч продлился 1 час и 21 минуту. За это время Козлова выполнила 5 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 1 эйс, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Помимо Козловой, в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе сыграют еще четыре представительницы Украины, которые уже узнали своих соперниц.