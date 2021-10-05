Свитолина, Костюк и Ястремская узнали имена своих соперниц на стартовые матчи турнира в Индиан-Уэлсе

Украинские теннисистки сыграют в основной сетке соревнований

Элина Свитолина / фото - Getty Images

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований WTA BNP Paribas Open, которые стартуют 6 октября в Индиан-Уэлсе.

Элина Свитолина (№7) получила четвертый номер посева и пропускает стартовый раунд. Первая соперница украинки определится по итогам матча между Терезой Мартинцовой (№52) и обладательницей wild card Эшлин Крюгер (№609).

Марта Костюк (№58) на старте турнира сыграет с Чжан Шуай (№48). В этом году украинка обыграла китайскую теннисистку в квалификации турнира WTA в Истборне. Победительница этого матча во втором круге встретится с 11-й сеяной Симоной Халеп.



Ангелина Калинина (№62) свой дебютный матч на турнире проведёт против американки Шелби Роджерс (№44). Победительница в данной встрече дальше сыграет с восьмой сеяной Белиндой Бенчич.



Даяна Ястремская (№75) в первом круге встретится с обладательницей wild card Эльзой Жакмо из Франции (№374). В этом матче определится первая соперница Паулы Бадосы, посеянной под 21-м номером

Напомним, Свитолина показала тренировку накануне большого турнира в Индиан-Уэллсе.