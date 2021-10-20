Козлова не смогла выйти в полуфинал турнира ITF в США
Козлово попала в основную сетку турнира WTA в Италии
Украинская теннисистка воспользовалась «защищенным» рейтингом
Фото: БТУ
Украинская теннисистка Катерина Козлова попала в основную сетку турнира WTA 250 в Курмайере, Италия.
130-я ракетка мира воспользовалась «защищенным» рейтингом. Помимо Козловой, в заявке находится Даяна Ястремская.
Турнир в Курмайере пройдет с 25 по 31 октября. Призовой фонд соревнований – $235,238.Напомним, первая ракетка Украины потеряла шансы попасть на Итоговый турнир.