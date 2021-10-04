Свитолина и Костюк потеряли по одной позиции в обновленном рейтинге WTA. Барти – в лидерах
Кравченко вышел в основную сетку Challenger в Барселоне
Украинец в двух сетах обыграл испанца в финале квалификации
Георгий Кравченко / Фото: ФТУ
Георгий Кравченко (ATP, 452) пробился в основную сетку Challenger в Барселоне, Испания, обыграв в финале квалификации Альваро Лопеса (ATP, 361) 6:2, 6:4.
Украинец за полтора часа на корте реализовал 4 брейк-поинта из 7-и и дважды ошибся при подаче. Испанец отметился 2-я эйсами и одним брейком при 1-й «двойной». Это была вторая встреча теннисистов на корте – счет 2:0 в пользу Кравченко.
Соперником Георгия в первом круге станет четвертый сеяный турнира Дамир Джумхур (ATP, 134).
Напомним, что сегодня опубликовали обновленный рейтинг ATP.
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