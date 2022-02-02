Крайинович выбил Цонгу во втором круге турнира в Монпелье

Для победы сербу потребовалось два сета

Филип Крайинович / Фото: The Switzerland Times

Во втором круге турнира в Монпелье серб Филип Крайинович (ATP 36) выиграл у француза Жо-Вильфрида Цонги (ATP 259) со счетом 6:4, 7:6.



Матч продлился 102 минуты, в течение которых Цонга подал одиннадцать эйсов против пяти у соперника. При этом, серб не делал двойных ошибок, тогда как француз допустил их три.

Также Крайинович реализовал один из двух брейк-пойнтов, а вот Цонга не воспользовался ни одним из пяти.

В четвертьфинале турнира Крайинович сыграет с победителем матча Дамира Джумхура (ATP 152) и Николаза Басилашвили (ATP 21).

Напомним, в 2022 году в Украине состоится турнир WTA.