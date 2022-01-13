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Свитолина встретится с Ферро в первом раунде Australian Open. Костюк проверит другую француженку

Калинина и Ястремская сыграют с представительницами США
Теннис Grand Slam
10:21
Свитолина встретится с Ферро в первом раунде Australian Open. Костюк проверит другую француженку
Элина Свитолина / Фото - Australian Open
В Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьевка основного раунда Australian Open-2022. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№16 WTA) сыграет против француженки Фионы Ферро (№104 WTA).

Марта Костюк (№50 WTA) встретится с другой представительницей Франции Диан Парри (№117 WTA).

Оппоненткой Ангелины Калининой (№51 WTA) станет американка Джессика Пегула (№22 WTA).

Даяна Ястремская (№102 WTA) проверит силы еще одной представительницы США Мэдисон Бренгл (№59 WTA).

Отметим, что все украинки попали в верхнюю часть сетки. 

Напомним, Australian Open 17 января.

Ранее украинка Леся Цуренко вышла в финал квалификации Australian Open.
Владимир Кириченко
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Теги

Australian Open Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк

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