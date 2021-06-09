Крейчикова одолела Гауфф и вышла в полуфинал Roland Garros
В четвертьфинале Roland Garros экс-первая ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла 25-й номер рейтинга WTA Кори Гауфф со счетом 7:6, 6:3.
Чешка за 1 час и 53 минуты игры подала навылет 5 раз против 4 эйсов у соперницы. 17-летняя Гауф допустила 7 двойных ошибок, а Крейчикова ошиблась на подаче 8 раз.
What a comeback! @BKrejcikova takes the first set in a tiebreak, 7-6(6).#RolandGarros pic.twitter.com/peHQUNC8gt— wta (@WTA) June 9, 2021
Крейчикова в 2018 году уже становилась чемпионкой Открытого чемпионата Франции. На своем пути в 2021 года 25-летняя чешка выбила Элину Свитолину.
За выход в финал Барборе предстоит сыграть против победительницы пары Марии Сакари и действующей чемпионки французского Шлема Иги Швентек.
Гауфф в Париже стала самой юной четвертьфиналисткой за последние 15 лет.
Комментарии 0