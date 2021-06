Крейчикова одолела Гауфф и вышла в полуфинал Roland Garros

Барбора Крейчикова обыграла Кори Гауфф / фото - Getty Images

В четвертьфинале Roland Garros экс-первая ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла 25-й номер рейтинга WTA Кори Гауфф со счетом 7:6, 6:3.

Чешка за 1 час и 53 минуты игры подала навылет 5 раз против 4 эйсов у соперницы. 17-летняя Гауф допустила 7 двойных ошибок, а Крейчикова ошиблась на подаче 8 раз.

