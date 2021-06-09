Надаль сломил сопротивление Шварцмана в четвертьфинале Roland Garros
Крейчикова: «За последний год я поняла, что бывают более страшные вещи, чем поражения»
Чешская теннисистка – о пандемии в теннисе
19:53
Барбора Крейчикова / фото - WTA
Полуфиналистка Roland Garros-2021, чешка Барбора Крейчикова рассказала, как пандемия повлияла на нее и теннис в целом. Цитирует Крейчикову пресс-служба WTA.
«Я никогда не стремилась стать парницей, но только так меня и называли. В 22 года я выиграла два парных «Шлема», но это не мой любимый разряд. Мне хотелось становиться сильнее, а не играть с кем-то. Хотелось стать лучшей в одиночке.
За последний год я поняла, что бывают более страшные вещи, чем поражения. Я просто проигрываю, а кто-то теряет все. Это помогло стать спокойнее. Я начала ценить свое окружение и свое здоровье».
Напомним, в четвертьфинале Крейчикова справилась с Кори Гауфф.
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