Крутых в Казахстане сыграет в первом четвертьфинале в карьере

Украинец одержал 2 победы на «челленджере»

Алексей Крутых / фото - БТУ

На турнире серии АТР Challenger в Нур-Султане, Казахстан, украинский теннисист Алексей Крутых сыграет в четвертьфинале. Для 503-й ракетки мира это будет дебютный матч в 3-м круге турнира серии АТР.

Во втором матче Крутых обыграл Мирзу Базича 4:6, 7:5, 6:2. Матч продлился 2 часа и 12 минут. По ходу 2-й партии босниец не реализовал матчболы (лидировал 5:3). В решающем сете украинец оформил два брейка.

За место в полуфинале соревнований Алексей сыграет против Ника Шапелла, который ранее выбил из турнирной сетки Сергея Стаховского.