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Стаховский вновь оступился во втором круге «челленджера»

На турнире в Казахстане украинец проиграл американцу Шапелу
Теннис ATP
21 июля 11:45
Стаховский вновь оступился во втором круге «челленджера»
Сергей Стаховский / фото - БТУ

35-летний Сергей Стаховский проиграл со счетом 6:7, 4:6 28-летнему теннисисту из США Нику Шапеллу на турнире серии АТР Challenger в Нур-Султане, Казахстане.

3 эйса не помогли украинцу обыграть менее рейтингового американца (229-й номер в рейтинге АТР против 370-го). К тому же Сергей допустил 5 двойных ошибок, тогда как Шапел был точен во время своих подач.

Отметим, что на предыдущем «челленджере» Сергею также не удалось пробиться дальше второго круга.

Илья Марченко ранее одержал победу на турнире АТР в Мексике.

Антон Кривенко
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Сергей Стаховский

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