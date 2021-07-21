Стаховский вновь оступился во втором круге «челленджера»

На турнире в Казахстане украинец проиграл американцу Шапелу

Сергей Стаховский / фото - БТУ

35-летний Сергей Стаховский проиграл со счетом 6:7, 4:6 28-летнему теннисисту из США Нику Шапеллу на турнире серии АТР Challenger в Нур-Султане, Казахстане.

3 эйса не помогли украинцу обыграть менее рейтингового американца (229-й номер в рейтинге АТР против 370-го). К тому же Сергей допустил 5 двойных ошибок, тогда как Шапел был точен во время своих подач.

Отметим, что на предыдущем «челленджере» Сергею также не удалось пробиться дальше второго круга.

Илья Марченко ранее одержал победу на турнире АТР в Мексике.