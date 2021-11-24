Джокович – о борьбе за первое место по итогам сезона: «Это одна из целей на конец сезона, как и Кубок Дэвиса»
Кубок Дэвиса может переехать в Абу-Даби
В этом году финальный турнир проводится в Мадриде, Турина и Инсбруке
24 ноября 21:20
Фото: telegraph.co.uk
Газета The Telegraph сообщает, что Кубок Дэвиса может переехать в Абу-Даби. По информации издания, организаторы турнира – компания Kosmos – договорились о пятилетнем контракте на проведение соревнований в ОАЭ.
Капитан сборной Великобритании Леон Смит прокомментировал текущую ситуацию:
«Я только слышал слухи. Если это правда, то было бы хорошо обсудить все до финального решения».
В этом году финальный турнир проводится в Мадриде, Турина и Инсбруке.
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как бы он улучшил формат проведения Кубка Дэвиса.
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