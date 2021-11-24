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Кубок Дэвиса может переехать в Абу-Даби

В этом году финальный турнир проводится в Мадриде, Турина и Инсбруке
Теннис Кубок Дэвиса
24 ноября 21:20
Кубок Дэвиса может переехать в Абу-Даби
Фото: telegraph.co.uk

Газета The Telegraph сообщает, что Кубок Дэвиса может переехать в Абу-Даби. По информации издания, организаторы турнира – компания Kosmos – договорились о пятилетнем контракте на проведение соревнований в ОАЭ.

Капитан сборной Великобритании Леон Смит прокомментировал текущую ситуацию:

«Я только слышал слухи. Если это правда, то было бы хорошо обсудить все до финального решения».

В этом году финальный турнир проводится в Мадриде, Турина и Инсбруке.

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как бы он улучшил формат проведения Кубка Дэвиса.

Рене Тер Велде
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