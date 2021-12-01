Кукушкин с невероятным камбэком победил Кецмановича в четвертьфинале Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана празднует первую победу над Сербией

Михаил Кукушкин / фото - Getty Images

182-я ракетка мира Михаил Кукушкин сенсационно обыграл Миомира Кецмановича (ATP №69) в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса (Сербия – Казахстан). Поединок завершился со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (13:11).

Теннисисты провели на корте 3 часа и 18 минут. За это время Кукушкин пять раз подал навылет, реализовал три брейкпоинта из семи и выиграл три гейма на приеме, допустив всего одну двойную ошибку. Его соперник сделал десять эйсов, выиграл семь геймов подряд в конце второго и в начале третьего сета, а также реализовал четыре брейкпоинта из пятнадцати, совершив четыре «двойных».

Счет в командном противостоянии – 1:0 в пользу Казахстана. В следующем матче четвертьфинала Новак Джокович сыграет против Александра Бублика.

Напомним, Германия вышла в полуфинал после победы над Великобританией.