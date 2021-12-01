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Германия вышла в полуфинал после победы над Великобританией

Немецкая команда выиграла решающий парный матч
Теннис Кубок Дэвиса
08:49
Германия вышла в полуфинал после победы над Великобританией
Фото: Sport News KZ

Германия пробилась в полуфинал Кубка Дэвиса после победы над командой Великобритании.

В решающем третьем матче дуэт Кевина Кравица и Тима Пюца обыграл британцев Джо Солсбери и Нила Скупски со счетом 7:6, 7:6.

Матч продлился 124 минуты, в течение которых британцы подали шесть эйсов против трех у соперников. При этом, у Кравица и Пюца было зафиксировано две двойные ошибки, тогда как у их противников лишь одна.

Отметим, что в первых двух матчах команды обменялись победами Дэна Эванса и Яна-Леннарда Штруффа.

В полуфинале Германия сыграет с победителем матча между ФТР (Россия) и Швецией.

Карен Агабекян
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