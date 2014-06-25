Легендарная победа над Федерером, проводы Сафина и триллер с молодым Циципасом. Лучшие матчи в карьере Стаховского

Украинский теннисист объявил о завершении профессиональных выступлений

Сергей Стаховский после победы над Роджером Федерером на Wimbledon-2013 / Фото - Tennis World

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский в своих соцсетях объявил о завершении карьеры. Последним турниром 36-летнего украинца была квалификация Australian Open, где он уступил в первом круге.

«Путешествие в тысячу матчей начинается с одного удара. Спасибо, теннис, это было по-настоящему», – написал Стаховский.

За годы своей карьеры Стаховский стал настоящей легендой украинского тенниса. Он является рекордсменом сборной Украины по количеству матчей и побед в Кубке Дэвиса, а также лет, на протяжении которых он выступал за национальную команду, – 15!

В рамках ATP-тура Стаховский выиграл четыре титула и поднимался на 31-е место в мировой классификации. На турнирах «Большого шлема» украинец пять раз доходил до стадии третьего круга.

За годы своей карьеры Стаховский трижды обыгрывал теннисистов из первой десятки мирового рейтинга, включая легендарную победу над Роджером Федерером на Wimbledon-2013, но это далеко не единственный выдающийся матч за годы выступлений украинца.

XSPORT.ua предлагает вспомнить самые яркие победы в карьере Сергея Стаховского.

Год 2008. Загреб. Финал. Сергей Стаховский – Иван Любичич 7:5, 6:4

К 2008 году Стаховский уже был основным игроком сборной Украины в Кубке Девиса, но на соревнованиях уровня ATP стабильных результатов показывать не удавалось. Украинец преимущественно играл на челленджерах и находился во второй сотне мирового рейтинга.

Турнир в Загребе – поворотный момент в карьере Стаховского. В финале квалификации (в основу украинец не проходил по рейтингу) он проиграл Блажу Кавчичу, однако попал в основную сетку в качестве lucky looser. Там он выиграл все пять матчей, поочередно убрав со своего пути Иво Карловича, Виктора Троицки, Янко Типсаревича, Симоне Болелли и Ивана Любичича, выиграв первый турнир серии ATP.

Легендарный хорват перед стартом турнира занимал 25-е место в мировом рейтинге, но уступил Стаховскому в двух сетах на глазах родной публики.

Год 2009. Париж. Roland Garros. Первый круг. Сергей Стаховский – Брайан Дабул 4:6 7:5, 7:6 (2), 6:3

Общеизвестно, что любимым турниром «Большого шлема» для Стаховского является Wimbledon. Именно там он впервые сыграл в основной сетке, там одержал ту самую победу над Федерером. Однако впервые выиграть матч в основе на «шлеме» украинец смог именно в Париже, в 2009 году переиграв аргентинца Брайана Дабула. Та победа позволила Стаховскому во втором раунде сыграть против на тот момент четвертой ракетки мира 22-летнего серба Новака Джоковича, но та встреча закончилась поражением в двух сетах.

Сергей Стаховский на Roland Garros-2009 / Фото - Guillaume et Anne Сергей Стаховский на Roland Garros-2009 / Фото - Guillaume et Anne

Год 2009. Санкт-Петербург. Полуфинал. Сергей Стаховский – Марат Сафин 6:4, 4:6, 6:4

Свой второй турнир ATP Стаховский выиграл в ноябре 2009 года в Санкт-Петербурге. В финале он тогда переиграл аргентинца Орацио Себальоса, но более статусной была его трехсетовая победа в полуфинале над экс-первой ракеткой мира Маратом Сафиным. Это был предпоследний турнир в карьере Сафина, уже через несколько недель после Masters в Париже двукратный чемпион «шлемов» уйдет из тенниса, но тогда в Санкт-Петербурге он выдал свое последнее хорошее выступление, однако в решающей партии у молодого Стаховского осталось больше сил.

Год 2010. Хертогенбош. Финал. Сергей Стаховский – Янко Типсаревич 6:3, 6:0

Два последних своих титула на турнирах ATP Стаховский выиграл в 2010 году, сначала победив на траве в Хертогенбоше, а перед US Open став триумфатором турнира в Нью-Хэйвене.

В Хертогенбоше тогда Стаховскому не было равных. Все пять матчей он выиграл в двух партиях, а в финале разгромил 51-ю ракетку мира Янко Типсаревича, отдав сербу всего лишь три гейма.

Год 2013. Лондон. Wimbledon. Второй круг. Сергей Стаховский – Роджер Федерер 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5, 7:6 (5)

Та самая легендарная победа. Федерер приехал на Wimbledon в статусе его действующего чемпиона и третьей ракетки мира, но наткнулся на стабильную подачу и надежную игру у сетки Стаховского, с которой ничего не смог поделать, проиграв два тай-брейка из трех.

Битва на Центральном корте продолжалась чуть более трех часов, и Стаховский с 21-й попытки таки обыграл теннисиста из топ-10 мирового рейтинга.

Год 2014. Лондон. Wimbledon. Второй круг. Сергей Стаховский – Эрнест Гулбис 6:4, 6:3, 7:6 (5)

Спустя год на стадии второго круга Wimbledon Стаховский снова преподнес сенсацию, переиграв десятую ракетку мира латвийца Эрнеста Гулбиса, причем эта победа вышла легкой и непринужденной – в трех сетах.

Украинский теннисист снова использовал свои главные травяные козыри – подачу и выход до сетки. Сделав по брейку в двух первых партиях, Стаховский закрыл матч на ставшем традиционным для него в те годы тай-брейке.

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Год 2015. Марсель. Четвертьфинал. Сергей Стаховский – Стэн Вавринка 6:4, 3:6, 6:4

Последняя большая победа Стаховского. На быстрых кортах Марселя, да еще в зале украинец был очень опасен, дойдя до полуфинала, где его остановил только Жиль Симон.

В четвертьфинале украинец одержал свою последнюю в карьере победу над теннисистом из топ-10 – Стэном Вавринкой, – уверенно отподавав в третьем сете. Так далеко на турнирах ATP после этого Стаховский не проходил больше никогда.

Год 2017. Порторож. Полуфинал. Сергей Стаховский – Стефанос Циципас 4:6, 6:4, 7:5

К 2017 году результаты Стаховского существенно ухудшились. Украинец опустился во вторую сотню мирового рейтинга и редко попадал в основу турниров ATP. Но на челленджерах еще удавалось пошуметь. Соревнования в Портороже стали особенным с той точки зрения, что украинец на них переиграл сразу нескольких молодых будущих звезд мирового тенниса.

В четвертьфинале украинец в трех сетах обыграл серба Филипа Краиновича, в полуфинале – Стефаноса Циципаса, в финале – Маттео Берреттини. Два последних спустя несколько лет сыграют в финалах турниров «Большого шлема» и будут стоять в первой десятке рейтинга, но а тогда Стаховский завоевал титул – предпоследний для себя в одиночном разряде в карьере.